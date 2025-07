Scuola, Schlein: “Trasporto gratis per studenti. Costerebbe meno dei centri vuoti in Albania”

“La proposta che presentiamo oggi vuole garantire il diritto allo studio e il diritto a spostarsi in un Paese in cui è sempre più difficile farlo. Vogliamo garantire il trasporto pubblico gratuito per gli studenti come già hanno fatto alcune regioni e città. Un bonus per le famiglie di 250-300 euro per consentire l’acquisto dell’abbonamento. E per gli studenti fuori sede un bonus di 250 euro, fino ai 30mila euro di Isee, per consentire loro di tornare a casa” così la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein al Nazareno a margine della conferenza stampa di presentazione della proposta di legge dem su trasporti e studenti. “Abbiamo individuato le coperture tra revisione di spesa e sussidi dannosi per l’ambiente che in questo Paese ammontano a 23 miliardi all’anno. Questa proposta è sostenibile, si tratta di 750 milioni. Meno dei soldi che il governo ha buttato per costruire delle prigioni vuote e illegali in Albania” aggiunge Schlein.