San Francisco, decine di persone al giardino botanico per la fioritura della "Pianta cadavere"

Decine di persone si sono radunate nel giardino botanico di San Francisco per assistere alla rara fioritura dell’Aro titano una pianta tropicale che emana un odore molto forte tanto da essere chiamata la “pianta del cadavere”.

Alta, appuntita e maleodorante, è scientificamente conosciuta come Amorphophallus titanum, o bunga bangkai in Indonesia, perché cresce nella foresta pluviale di Sumatra. Il suo profumo è stato paragonato a quello dei calzini sporchi e della spazzatura in decomposizione.

Si ritiene che esistano solo 300 esemplari di questa pianta in natura e meno di 1.000 tra quelli coltivati. Il fiore cadavere sboccia solo ogni 7-10 anni nel suo habitat naturale.