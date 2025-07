Nepal, proseguono le ricerche dei dispersi dopo esondazioni fiume Bhotekoshi

Decine di soccorritori in azione in Nepal alla ricerca delle persone disperse dopo che le inondazioni monsoniche hanno spazzato via il ponte dell’amicizia a Rasuwagadi, 120 chilometri a nord della capitale Kathmandu, che collega il Paese con la Cina. Il fiume Bhotekoshi è esondato spazzando vie diverse case e camion che erano parcheggiati al confine per i controlli doganali. I 19 dispersi sono 13 cittadini nepalesi e sei cinesi, secondo l’Autorità nazionale per la riduzione e la gestione dei rischi di catastrofi. Sul luogo anche il primo ministro del Nepal, Khadga Prasad Oli.