Mattel lancia la bambola Barbie con il diabete di tipo 1

(LaPresse) Mattel ha lanciato una bambola Barbie con diabete di tipo 1 (T1D). La bambola indossa un vestito blu a pois e ha un CGM (monitor continuo del glucosio) sul braccio che le permette di misurare i livelli di zucchero nel sangue, un microinfusore di insulina fissato alla vita per consentire il dosaggio automatico dell’insulina e una borsetta azzurra per trasportare i farmaci e gli snack. Per celebrare il lancio nel Regno Unito della nuova arrivata in casa Mattel, l’azienda ha anche creato una bambola Barbie unica nel suo genere che raffigura la modella e sostenitrice del diabete Lila Moss. Mattel ha collaborato con Breakthrough T1D (precedentemente JDRF), una “organizzazione leader a livello mondiale nella ricerca e nella difesa del diabete di tipo 1”, per garantire l’accuratezza del design della bambola. Lo sviluppo della bambola mira a creare “un maggiore senso di inclusione ed empatia” per i bambini e a garantire che i bambini con diabete siano rappresentati nel mondo di Barbie. La bambola fa parte della linea Barbie Fashionistas, che conta oltre 175 modelli. A nome di Lila Moss, Mattel UK ha donato 20.000 sterline a Breakthrough T1D per aiutarli a continuare il loro lavoro.