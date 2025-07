Barbie inclusiva, arriva la bambola col diabete

La bambola ha un vestito azzurro a pois bianchi e una borsetta per trasportare il necessario per le persone diabetiche

Mattel, Inc. ha annunciato oggi il debutto della prima Barbie con diabete di tipo 1 (T1D). Questa nuova doll, aggiunta alla linea Fashionistas, consentirà a un maggior numero di bambini di vedersi riflessi in Barbie incoraggiando un gioco con le bambole “che supera l’esperienza strettamente personale vissuta dal bambino, favorendo un maggiore senso di inclusione ed empatia, pilastri della mission del brand Barbie” si legge una nota.

“L’introduzione di una Barbie con il diabete di tipo 1 rappresenta un passo importante nel nostro impegno per l’inclusione e la rappresentazione”, ha dichiarato Krista Berger, Senior Vice President di Barbie e Global Head of Dolls. “Barbie contribuisce a plasmare la percezione che i bambini hanno del mondo e, rappresentando la condizione medica del diabete di tipo 1, facciamo in modo che un maggior numero di bambini possa identificarsi nelle storie che immagina e nelle bambole che ama”.

Per garantire che il design della bambola rappresenti davvero la comunità diabetica, Barbie ha collaborato con Breakthrough T1D (ex JDRF), l’organizzazione mondiale leader nella ricerca e nella lotta al diabete di tipo 1, che si impegna ad accelerare le scoperte che possono curare, prevenire e trattare il diabete di tipo 1 e le sue complicanze, per cambiare la vita di tanti.

La bambola indossa un elegante top a pois e una gonna abbinata con volant. Sia il colore blu che la stampa a cerchi, sono un richiamo ai simboli globali che rappresentano la consapevolezza del diabete. La bambola è dotata di una borsetta blu pastello, perfetta per consentire a

Barbie di portare con sé gli oggetti per lei essenziali, come i prodotti per il diabete di tipo 1 o gli snack, quando è in viaggio.