Grecia, chiusa l'Acropoli ad Atene a causa delle alte temperature

(LaPresse) Le autorità greche hanno ordinato la chiusura pomeridiana dell’Acropoli per il secondo giorno consecutivo a causa delle alte temperature. Centinaia di turisti si sono radunati all’ingresso del sito antico solo per essere informati che la loro visita sarebbe stata riprogrammata. I volontari della Croce Rossa presenti sul sito dell’Acropoli hanno distribuito bottiglie d’acqua e crema solare, mentre le autorità municipali hanno aperto spazi climatizzati al pubblico. In altre parti del Paese, dove le temperature hanno raggiunto i 42 °C, sono rimaste in vigore le pause obbligatorie dal lavoro e l’allerta per il rischio incendi è stata elevata al livello massimo “estremo” nella maggior parte delle zone. Un cartello in una farmacia di Atene ha registrato una temperatura massima di 44 °C.