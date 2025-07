Caso Santanché, difesa Kunz: "Inutilizzabili audio ed e-mail che coinvolgono ministra"

La difesa dell’imprenditore Dmitri Kunz, compagno della ministra del Turismo Daniela Santanché, coinvolto anche lui nell’inchiesta per truffa aggravata ai danni dell’Inps per la cassa integrazione Covid ai dipendenti del gruppo Visibilia, ha sollevato davanti alla gup Tiziana Gueli la “inutilizzabilità” relativa alla acquisizione “dei messaggi mail, Whatsapp, e delle registrazioni di conversazioni ambientale da parte di dipendenti” che riguardano la senatrice di FdI, “in violazione dell’articolo 68 della Costituzione”. Santanché, spiegano gli avvocati Nicolò Pelanda e Salvatore Pino, è tra i destinatari di questo materiale, “in assenza di una autorizzazione a procedere”. “C’è una sentenza – dice l’avvocato Pino – che rende merito della nostra richiesta in merito alla mancata autorizzazione”.