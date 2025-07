Dalla tarda mattina di martedì, i Vigili del fuoco sono impegnati su più fronti in provincia di Sassari per incendi di vegetazione: a Olbia 4 squadre al lavoro lungo il perimetro aeroportuale; una squadra e un Canadair in azione sull’isola della Maddalena: sotto controllo le fiamme che avevano minacciato alcune abitazioni. Incendio alimentato dal forte vento di maestrale, operazioni di spegnimento in corso.