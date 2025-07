Reggio Calabria, traffico di migranti: smantellata rete internazionale

Sono 25 cittadini stranieri arrestati e 43 indagati con l’accusa di far parte di una rete internazionale di trafficanti di migranti. Secondo la vasta operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria l’organizzazione era articolata su quattro associazioni che curavano tutte le fasi della traversata lungo la rotta del Mediterraneo orientale, dai porti della Turchia fino alle coste della provincia reggina. Più di trenta gli sbarchi ricostruiti dai magistrati e dalla Polizia, tra il 2017 e il 2022, per complessivi duemila migranti approdati sulle coste del territorio nazionale a bordo di barche a vela stipate all’inverosimile, per un giro d’affari nell’ordine dei dieci milioni di euro stimato grazie all’analisi di centinaia di transazioni finanziarie estero su estero.