Francia, incendio a Marsiglia: voli sospesi

I voli all’aeroporto di Marsiglia sono stati sospesi a causa di un incendio che sta devastando la città nel sud della Francia. La prefettura ha esortato gli abitanti di diversi quartieri a rimanere in casa e a non circolare sulle strade. Circa 170 vigili del fuoco, due elicotteri e 68 autopompe sono stati dispiegati per domare il rogo, che è divampato nella località di Les Pennes-Mirabeau. Bruciati circa 30 ettari di terreno. Non sono segnalate vittime. L’aeroporto di Marsiglia ha annunciato che la pista è stata chiusa intorno a mezzogiorno.