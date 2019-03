Giornate Fai di Primavera: le aperture speciali da non perdere

Il Fondo Ambiente Italiano aprirà oltre 1.100 siti culturali per le Giornate di Primavera. Da sabato 23 a domenica 24 marzo sarà possibile visitare castelli, parchi archeologici, musei e palazzi accessibili in via eccezionale in tutta Italia.

A Roma aprirà le porte il Palazzo della Consulta, sede della Corte Costituzionale dal 1955. In via eccezionale si accederà anche a Palazzo della Rovere. Oggi sede dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, custodisce al piano nobile il Soffitto dei Semidei, capolavoro del Pinturicchio. E ancora, la Chiesa di San Silvestro al Quirinale, risalente al X secolo circa e ricostruita nel Cinquecento per volere dei Domenicani della Congregazione di San Marco, scrigno di tesori come la Cappella Bandini.

A Melegnano, in provincia di Milano, si potrà visitare il castello cinquecentesco di fondazione medioevale, di proprietà dei Medici di Marignano. Oltre agli ambienti della parte recuperata solitamente visitabili, sarà accessibile straordinariamente l'ala est non restaurata che conserva eccezionali affreschi.

A Torino verrà allestito un percorso all'interno di Palazzo Reale, di solito non accessibile per intero, attraverso appartamenti dorati, severi uffici, luoghi sacri e di loisir.

Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, si svelerà attraverso percorsi insoliti: dai luoghi della tradizione, come la Fabbrica del carro trionfale della festa della Bruna, a quelli dell'innovazione, come il Centro di Geodesia Spaziale, inaugurato nel 1983 e dedicato all'osservazione della Terra e agli studi geologici del bacino del Mediterraneo.

A La Spezia eccezionali le visite alla Nave Italia, brigantino di 61 metri, simbolo dell'impegno sociale della Marina Militare, e alla Nave Carlo Bergamini, varata nel 2011 e utilizzata nell'operazione Mare Nostrum.

Di grande interesse anche l'apertura del Palazzo Ducale di Modena, tra le più grandi e prestigiose residenze della famiglia d'Este e oggi sede dell'Accademia Militare.

A Catania tra i tanti luoghi visitabili il porto con le opere di Street Art Silos, progetto del 2015 che ha coinvolto artisti internazionali per reinterpretare i miti della tradizione avendo come supporti i silos dello scalo.

A Pontremoli, Massa Carrara, cinque aperture eccezionali per raccontare il Barocco pontremolese, tra le quali Villa Dosi Delfini, riccamente decorata, e Palazzo Negri Dosi, dimora costruita a metà Seicento e considerata dagli artisti dell'epoca la più bella tra le case dei signori locali per la sua magnificenza.

Ad Ascoli Piceno la mostra di Tullio Pericoli "Forme del Paesaggio 1970-2018".

A Napoli: il teatro del seicentesco Palazzo Donn'Anna, affacciato sul mare, ora sede della Fondazione De Felice. Sempre a Palazzo Donn'Anna lo spazio privato di Lia Rumma, collezionista e gallerista al centro della scena dell'arte contemporanea dagli anni Settanta.

A Venezia: Palazzo Pisani, sede del Conservatorio Benedetto Marcello dal 1940, edificato nel 1614-15.

Gli iscritti alla Fondazione, e chi si iscriverà al Fai in occasione della manifestazione, potranno godere di ingressi dedicati e accessi prioritari.

