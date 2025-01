'Tartufo Nero Festival': dal 24 gennaio fino a domenica 26 la città in provincia di Ascoli Piceno ospiterà chef e personaggi delle tv per celebrare il pregiato fungo

Tutto pronto per il Tartufo Nero Festival di Roccafluvione, in programma dal 24 al 26 gennaio. Tre giorni dedicati alla celebrazione del tartufo nero pregiato, tra degustazioni, talk, esperienze e ospiti d’eccezione — come il grande chef stellato Carlo Cracco — che consacreranno Roccafluvione come nuova capitale del gusto. Cracco sarà a Roccafluvione per incontrare i colleghi marchigiani e per un incontro dedicato ai ragazzi delle scuole del territorio e ai professionisti dell’accoglienza e delle tipicità locali. “Le Marche – ha spiegato l’assessore all’Agricoltura Andrea Maria Antonini nel corso di una conferenza stampa di presentazione dell’evento alla Camera di Commercio di Ascoli Piceno – possono vantare il tartufo tutto l’anno, con nove varietà presenti in tutta la regione. Se per il tartufo bianco le due manifestazioni più note sono probabilmente Alba e Acqualagna, con il Tartufo Nero Festival, Roccafluvione trova il suo spazio specifico per il tartufo nero e mira a diventare la manifestazione italiana di riferimento per il nero pregiato. La collaborazione tra Regione Marche, Comune di Roccafluvione, Camera di Commercio e BIM Tronto punta a valorizzare il Piceno attraverso il tartufo, simbolo della nostra cultura enogastronomica”.

Un programma ricco di personaggi e di gusto

Il festival prenderà il via venerdì 24 gennaio con la cerimonia di inaugurazione alle ore 14:00. Alla presenza di Carlo Cracco, la presentatrice televisiva Veronica Maya condurrà il taglio del nastro. Insieme all’assessore Antonini ci saranno figure istituzionali di rilievo come Guido Castelli, senatore e Commissario Straordinario al Sisma 2016,. Cracco tornerà protagonista alle 14:30 con un’intervista condotta da Leonardo Romanelli, in occasione della quale condividerà la sua visione sull’importanza del tartufo e del territorio marchigiano. “Il tartufo è un tesoro che unisce agricoltura e cucina, oltre che il classico binomio di tradizione e innovazione, e Roccafluvione ha tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento non solo nella regione”, ha dichiarato lo chef stellato.

La consacrazione di Roccafluvione come ‘Città del Tartufo’

Roccafluvione è stata recentemente proclamata ‘Città del tartufo‘, unendosi all’élite delle località riconosciute per la loro eccellenza nel settore del tartufo. Il riconoscimento è arrivato insieme ad altre città del territorio del Piceno quali Force, Comunanza e Palmiano circondate da due parchi naturali: il Parco Nazionale dei Monti Sibillini e il Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga. “Roccafluvione celebra in questi giorni questo prestigioso riconoscimento: Tartufo Nero Festival di fatto rappresenta una ufficializzazione di “Roccafluvione” come “Città del tartufo”, un evento che la presenterà come meta del gusto per i truffle lovers, oltre che per gli appassionati delle tipicità che rendono uniche le aree interne del nostro paese” dichiara Luigi Contisciani, presidente del Bim Tronto e promotore del coinvolgimento delle quattro località tra le “Città del Tartufo”. Il festival sarà un’occasione per scoprire nuovi prodotti e sapori insieme agli stessi produttori e agli chef che li esaltano nei loro piatti.

Il programma del fine settimana

Durante tutto il weekend, il borgo di Roccafluvione si trasformerà in un grande palcosce-nico diffuso. I ristoranti proporranno menù speciali dedicati al tartufo, mentre alla mostra mercato sarà possibile degustare e acquistare prodotti tipici del territorio. Una delegazione di buyer esteri visiterà il festival per incontri con i produttori locali, organizzata dall’Azienda Speciale Linfa della Camera di Commercio delle Marche. Un ruolo centrale sarà svolto dall’Alleanza Cuochi Marche, che collaborerà attivamente con chef e produt-tori per esaltare il valore gastronomico e culturale del tartufo. Sabato 25 gennaio sarà dedicato all’esperienza immersiva del territorio. Dalle 10 alle 13 i visitatori potranno partecipare a visite guidate nelle tartufaie locali, un’occasione unica per scoprire i segreti del tartufo accompagnati dai tartufai del luogo. Alle 10, lo chef Enrico Mazzaroni presenterà uno show cooking sul tema del foraging, mettendo in risalto l’utilizzo dei prodotti del bosco in cucina. La mattinata si concluderà con una gara culinaria condotta da Alessandro Greco, che vedrà sfidarsi studenti di due istituti alberghieri locali nella preparazione di piatti creativi a base di tartufo, con un premio finale offerto dallo stesso chef Mazzaroni: una cena presso il ristorante ‘Il Tiglio’, una stella e una stella verde Michelin. La domenica 26 gennaio sarà pensata per tutta la famiglia, con un programma ricco di attività. Alle 10, i più piccoli potranno vivere l’emozione di un truffle hunting interattivo con cani da tartufo, organizzato dall’Associazione Tartuficoltori Valfluvione. Alle 11, il medico nutrizionista Mauro Mario Mariani terrà un talk dedicato al benessere a tavola, spiegando come il tartufo possa essere parte di una dieta sana. Nel pomeriggio, Beppe Convertini, altro volto noto della tv, sarà protagonista di un evento speciale di truffle pairing, insieme ad Adua Villa e a Pierpaolo Rastelli che accompagneranno la conversazioni sul tema dell’abbinamento tra tartufo e vino il coinvolgimento di Simone Capecci presidente del Consorzio dei vini Piceni per un incontro tra Passerina, Pecorino, Rosso Piceno e il tartufo nero pregiato, accompagnati con finger food preparati da Davide CamaioniProtagonisti e voci del festival. Il sindaco di Roccafluvione, Emiliano Sciamanna, ha dichiarato: “Questo festival rappresenta una straordinaria opportunità per mettere in luce le eccellenze del nostro borgo e costruire un futuro in cui il tartufo sia al centro dello sviluppo del territorio.” Anche Gino Sabatini, presidente della Camera di Commercio delle Marche, ha sottolineato l’importanza dell’evento: “Il Tartufo Nero Festival è un volano per l’economia locale e un’occasione unica per promuovere le Marche come meta di eccellenza enogastronomica.”

L’atmosfera

Tra gli ospiti illustri, lo chef Enrico Mazzaroni che ha affermato: “Roccafluvione è una delle perle nascoste del nostro Paese, e il tartufo ne rappresenta l’anima autentica e ricca di sapore.” Anche Veronica Maya, conduttrice della cerimonia inaugurale, ha espresso il suo entusiasmo: “Sono felice di essere parte di un evento che celebra le tradizioni e il talento di un territorio così straordinario.” Dal 24 al 26 gennaio, il borgo di Roccafluvione vi aspetta per celebrare il Tartufo Nero Festival, un evento che unisce il gusto, la cultura e la bellezza del territorio marchigiano. Un fine settimana all’insegna della scoperta, tra esperienze culinarie uniche, incontri con esperti e tradizioni da vivere in prima persona. A conclusione della tre giorni di talk, incontri e personaggi illustri si svolgerà il brindisi di chiusura del festival in collaborazione con il Consorzio dei Vini Piceni. Il Tartufo Nero Festival di Roccafluvione si terrà dal 24 al 26 gennaio 2025 con inizio alle ore 14 del primo giorno di manifestazione. Per maggiori dettagli sul programma e per prenotare la partecipazione agli eventi, è possibile visitare il sito ufficiale www.tartufonerofestival.it. Un appuntamento imperdibile per chi desidera scoprire il fascino del tartufo nero pregiato e immergersi nella bellezza autentica del Piceno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata