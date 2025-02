E' stato presentato il festival che attira a Fermo migliaia di visitatori alla scoperta del gusto e della bellezza

Dal 7 al 9 marzo 2025 il Fermo Forum ospiterà la trentatreesima edizione di Tipicità Festival. Con oltre 200 realtà presenti, più di cento eventi in programma e diecimila metri quadri di esposizione l’evento celebra come sempre le eccellenze locali, ma anche le connessioni internazionali. Quest’anno infatti le Marche saranno al centro di un viaggio culturale e gastronomico che spazia dall’Argentina al Giappone. Il programma è stato presentato oggi nel corso di una conferenza stampa nella sede della Regione Marche a palazzo Raffaello ad Ancona.

Un format riconosciuto

“Tipicità è un festival che sa cogliere l’autenticità dei nostri territori e delle nostre eccellenze, favorisce il dialogo tra istituzioni e rappresenta un valore aggiunto per la nostra Regione – ha detto il presidente della Regione Francesco Acquaroli -. Si tratta di un format riconosciuto, che funziona e che aggrega, che si è consolidato anno dopo anno come un appuntamento imperdibile, portando la manifestazione oltre i confini regionali e ora anche oltre quelli nazionali. Quest’anno sarà ospite l’Argentina, un Paese amico, terra di emigrazione per tanti marchigiani che oggi rappresenta anche un ponte per il ritorno alle origini e alle radici. Per le aziende e per i produttori marchigiani, Tipicità è una vetrina strategica, un’opportunità per acquisire maggiore consapevolezza del proprio valore, per condividere il nostro saper fare e le nostre autenticità. Il nostro territorio ha grandi potenzialità e gli interpreti giusti, Tipicità è uno di questi, un testimonial della ‘marchigianità’ e delle nostre tradizioni autentiche”.

Il festival delle eccellenze

Angelo Serri, patron di Tipicità, ha introdotto l’evento annunciando: “Connessioni è la parola chiave di questa trentatreesima edizione. Dall’Argentina al Giappone, il Festival propone un vero e proprio viaggio nelle tipicità e nelle culture di tante comunità nazionali ed internazionali, con le Marche al centro. Sono duecento le realtà in catalogo ed oltre 120 gli eventi in programma”. Il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro ha sottolineato “l’importanza di Tipicità Festival come strumento di promozione dell’intero territorio, sia da un punto di vista turistico che per le produzioni d’eccellenza del fermano e delle Marche. Non a caso quest’anno la manifestazione cambia assetto e si svolge in un intero fine settimana, per favorire ancor più l’attrazione di Tipicità anche da fuori regione”. Massimo Tombolini, direttore generale di Banco Marchigiano, project partner di Tipicità, ha dichiarato: “Questa manifestazione propone tante sfaccettature e tanti ambiti della regione Marche, con un occhio non solo alla promozione, ma anche ad aspetti di interesse specifico per la comunità economica. In particolare, nel Forum Ri-Evoluzione di venerdì 7 marzo avremo anche un contributo del “padre” del marketing, Philip Kotler”. Tanti i sindaci, insieme agli atenei, alle associazioni ed agli imprenditori partner, che hanno voluto partecipare alla presentazione.

Il programma

Tre diverse aree espositive (Experience, Autockthon e Mercatino) sei aree eventi e la Mostra degli Artisti Contemporanei marchigiani arricchiranno la proposta per le migliaia di visitatori attesi, sia professionali che non. A rendere possibile questo grande spettacolo delle Marche in connessione con il mondo, il supporto prezioso degli atenei di Ancona, Camerino e Macerata, una squadra di oltre quaranta sostenitori tra le aziende leader del territorio, insieme a Regione Marche, Camera di Commercio, Anci Marche e con Banco Marchigiano nel ruolo di project partner. Fondamentale anche il ruolo delle associazioni di categoria nell’offrire ai piccoli produttori la possibilità di essere protagonisti. Ospite ufficiale dall’estero sarà la comunità di Bahia Blanca, porta d’accesso della Patagonia, gemellata con il Comune di Fermo, ente organizzatore di Tipicità Festival. Il Giappone sarà invece la meta di Tipicità in occasione di Expo Osaka 2025, che aprirà ufficialmente un mese dopo il Festival. Ospiti in arrivo anche da Norvegia e Ucraina. Al centro di Tipicità 2025 saranno affrontati temi di grande attualità: il cibo come riscatto ed inclusione, benessere, tradizione ed innovazione, i nuovi turismi e l’attrattività delle comunità locali, energie rinnovabili e salvaguardia dell’equilibrio uomo-ambiente. Ampio spazio anche a cinema e territorio, bandi e opportunità per i giovani, nuove dimensioni dell’economia e del marketing, con un intervento di Philip Kotler, guru di fama mondiale e “padre” del marketing. La manifestazione gode del patrocinio del Ministero del Turismo, del Ministero dell’Agricoltura e del Commissariato Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata