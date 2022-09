(Lapresse) Una grande festa di comunità per chiudere la stagione di lavorazione del pomodoro San Marzano. Assieme a contadini, operai e dipendenti c’è anche chi esalta il prodotto orgoglio del Made in Italy, come gli chef stellati Raffaele Vitale e Nicola Annunziata ed i pizzaioli Ciro Salvo e Anthony Mangieri. Negli stabilimenti di una tra le aziende storiche di Pagani, in provincia di Salerno, si è festeggiato il “giorno del ringraziamento dell’Agro nocerino sarnese”. Una tradizione antica, alla fine della stagione di lavorazione del pomodoro San Marzano. Protagonisti della serata sono stati contadini, operai, lavoratori e le loro famiglie: una comunità intera. Un’eccellenza italiana, quella del pomodoro San Marzano, che ha conquistato anche l’estero. Belli ed evocativi i “boccacci”, come in Campania chiamano i contenitori in vetro, che possono essere riutilizzati come vasi e diventati veri e proprio oggetti di design. Alla festa di Casa Marrazzo hanno partecipato 50 Kalò di Ciro Salvo, una delle pizzerie napoletane più famose al mondo, gli chef stellati Raffaele Vitale e Nicola Annunziata, il pizzaiolo italo-americano Anthony Mangieri, al numero 1 della guida “50 Top Pizza”. Un rituale antico che rimane vivo grazie a imprenditori come Gerardo Marrazzo.

