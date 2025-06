Il 19 luglio la festa, con musica fino all'1 di notte nella Piazza Jumanji

Il 19 luglio Gardaland celebrerà il suo 50° compleanno, un traguardo storico che segna mezzo secolo di emozioni e ricordi. In programma un grande evento: Piazza Jumanji si trasformerà per l’occasione in un’arena all’aperto fino alla 1:00 di notte, pronta ad accogliere una serata ricca dimusica ed energia.

50th Anniversary Party, organizzato da FMEDIA, sarà trasmessoin diretta nazionale in Radiovisione su RTL102.5-media partner ufficiale dell’evento-portando la magia di Gardaland Resort in tutta Italia e permettendo, idealmente, a tutti di condividere–in tempo reale–questo anniversario speciale.

