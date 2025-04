Durante una tappa a Torino, il loro mezzo è stato rubato

Sono conosciuti sui social come “viaggiatori ecologici” e dal 2019 Valentina La Cara ed Edoardo Manza raccontano sul loro canale Instagram la loro vita in giro per l‘Italia a bordo di un camper, dopo aver lasciato il lavoro. Qualche giorno fa, durante una tappa a Torino, il loro mezzo è stato rubato e Valentina, in lacrime su Instagram, ha lanciato un appello per ritrovarlo. “Conoscete il nostro camper, l’avete visto. L’abbiamo lasciato incustodito sei giorni e ce l’hanno rubato”, spiega Valentina. “Faccio questa storia piangendo perché non riesco a smettere: se lo vedete in giro o in vendita su qualche annuncio, per favore segnalatecelo”.

L’appello e il camper ritrovato

Appello che è servito: il camper dei viaggiatori ecologici infatti è stato ritrovato. Ad annunciarlo gli stessi Valentina ed Edoardo con un post su Instagram. Il mezzo è stato recuperato, purtroppo però sono andati persi molti dei loro oggetti e ricordi che si trovavano all’interno.

