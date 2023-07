Il caldo record nelle città ha spinto oltre 15 milioni di italiani ad andare in vacanza già a luglio, un aumento dell’1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, nonostante il caro prezzi. È quanto emerge dall’analisi Coldiretti/Ixe’. La meta preferita resta il Bel Paese per una maggiore prossimità ai luoghi di residenza, per desiderio di riscoprire le bellezze d’Italia o per la voglia di ritornare in posti già conosciuti. Circa il 30%, quasi 1 italiano su 3, ha deciso di trascorrere le vacanze all’estero.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata