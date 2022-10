Tiro alla fune, pignatta-zucca da distruggere, 'Venerdì da paura': ecco come si trasforma il Parco divertimenti

(LaPresse) Inaugurata oggi la ventesima edizione di Gardaland Magic Halloween, l’evento della stagione che permette a grandi e piccini di immergersi in una nuova versione spaventosamente divertente del Parco. Per Gardaland Magic Halloween 20th Edition sono arrivati al Parco tanti Ospiti del mondo dello spettacolo e dello sport: Gianluca Zambrotta e Omar Camporese, il divertente duo comico PanPers accompagnato dall’attrice Beatrice Arnera, il simpatico Fabrizio Fontana (Capitan ventosa), una tra le famiglie più amate di Instagram “ThePozzolisfamily”, la showgirl Justine Mattera, tutti accompagnati dalle loro famiglie. Non hanno resistito alla giornata di divertimento – spiega Gardaland, rilasciando un video – nemmeno le Iene Niccolò De Devitiis e Veronica Ruggeri. Prima di addentrarsi all’interno del Parco e dare il via al divertimento gli Ospiti d’onore si sono cimentati in un evergreen: uno scenografico tiro alla fune nel quale la missione era quella di rompere l’enorme zucca posta al centro della fune, liberando così i palloncini in essa contenuti per celebrare in maniera divertente questa ventesima edizione. A dare il via all’evento è stato il primo dei 5 Venerdì da Paura che proseguiranno poi il 14, il 21, il 28 ottobre e il 4 novembre. Imperdibili come sempre gli show pensati per grandi e piccini: primo fra tutti, al Gardaland Theatre, Il College di Stregoneria dove apprendisti stregoni stanno per proclamare la “Reginetta di Halloween”. Numeri acrobatici, coreografie e canzoni originali trasportano gli Ospiti in un’atmosfera magica e misteriosa. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata