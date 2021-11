Candidature per le start up entro il 29 novembre

Una nuova filosofia di vacanza per rallentare il ritmo concentrandosi più sul senso del viaggio che sulla meta finale: è il travel experience il focus della prima fiera del turismo esperienziale in Italia. E’quasi tutto pronto per la quarta edizione di “Itinerando”, patrocinata da ENIT, Agenzia Nazionale del turismo: l’appuntamento è a Padova il 29 e 30 gennaio 2022. Tre i macrosettori: Esperienze, Destinazioni, Camper più una talk e una sezione dedicata all’Innovation Village dove sarà premiata la startup più originale del settore del turismo esperienziale (candidature entro il 29 novembre: Il form per iscriversi entro il 29 novembre: https://itinerandoshow.it/candidatura-innovation-village/).

Esperienze

In questo settore, Itinerando propone nuovi modi di viaggiare, dai percorsi di ecoturismo alla scoperta dei parchi italiani, agli itinerari all’insegna della storia, dell’arte, dell’enogastronomia. Uno spazio particolare sarà dedicato al turismo lento, ai cammini, mentre un settore sarà riservato al biketravel, con un’ampia offerta di ciclovie, itinerari e proposte. Precursore di un modo innovativo di vivere il tempo libero e la vacanza, Itinerando presenta il progetto “In Moto con l’Africa” per supportare la fornitura di motoambulanze al servizio delle regioni africane in cui opera l’ong padovana Medici con l’Africa Cuamm. Michele Orlando e il Marco Polo Team presenteranno il nuovo libro “Across the world. In moto attraverso cinque continenti”.

Destinazioni

Le tradizioni artigiane come richiamo per destinazioni alternative, fuori dai principali circuiti turistici: è il caso dei seggiolai di Gosaldo, nell’Agordino, comune che conta poco più di 500 abitanti. Dalla seconda metà dell’Ottocento (quando entrò in crisi la tradizionale attività mineraria) fino al secondo Dopoguerra, i “seggiolai” giravano il Nord Italia e l’Europa per proporre i loro prodotti: avevano addirittura ideato un linguaggio in codice per comunicare fra loro. Una tradizione artigiana quasi del tutto dimenticata che i seggiolai stessi presenteranno a Itinerando. Con il contributo di molte Regioni italiane, agriturismi, aziende e consorzi, enti turistici, ma anche media specializzati, portali di turismo, blogger e influencer, nel settore Destinazioni troverete mete inusuali, lontane dal turismo di massa.

Camper

Proposte innovative per il plein-air nel settore dedicato al mondo del camper, caravan, furgonati, minivan, attrezzature e accessori tecnici di ultima generazione. Tra le proposte, il Garden Sharing, startup innovativa che attraverso un portale dedicato (gardensharing.it) permette di accedere a una nuova formula di campeggio “su misura”. Come funziona? Privati o piccole aziende offrono la possibilità di campeggiare in luoghi unici, fuori dal caos e in completa sicurezza: mettono a disposizione aree attrezzate o giardini, spazi agricoli o boschi, aree verdi panoramiche. Sono oltre 10mila gli spazi tra cui scegliere sul portale Garden Sharing.

Infine, l’Innovazion Village Award, il luogo dove l’ecosistema dell’innovazione si racconta. Un villaggio aperto ad aziende, istituzioni e professionisti per condividere la cultura dell’innovazione e creare occasioni di networking e business tra realtà emergenti e player affermati. In questa sezione, tra tutte le candidature che arriveranno, Itinerando premierà la migliore startup innovativa: un modo per sostenere nuove realtà imprenditoriali che contribuiscono all’innovazione del turismo esperienziale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata