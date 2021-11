Prolungata l'apertura nel mese di novembre

(LaPresse) Per la prima volta Gardaland prolunga l’apertura nel mese di novembre e dà il via oggi alla prima edizione di Prezzemolo&Friends, un nuovo evento dedicato in particolare ai più piccoli.Il Parco resterà aperto tutti i weekend e alle principali attrazioni – dalle adrenaliniche perfette per un pubblico di teenager e adulti a quelle adventure e fantasy pensate invece per tutta la famiglia – si affiancheranno speciali decorazioni, show dal vivo, coinvolgenti Meet & Greet con i personaggi più amati e nuove animazioni itineranti pensate in particolar modo per gli Ospiti più piccoli.“L’evento Prezzemolo&Friends ci permette di rilanciare una stagione partita con notevole ritardo ma che si sta rivelando molto positiva”, ha affermato Aldo Maria Vigevani, amministratore delegato di Gardaland. “Possiamo così sfruttare il mese di novembre nel quale le famiglie hanno ancora voglia di stare all’aria aperta e approfittare dei weekend, considerato che sul lago le temperature sono spesso più miti che in città”. A dare il via ufficiale all’evento, sottolinea una nota di Gardaland, sono stati Giorgia Palmas e Filippo Magnini che, accompagnati dalla figlia Sofia, hanno ricevuto direttamente dai ballerini di Gardaland una grande chiave con la quale hanno aperto i cancelli del Parco accogliendo i primi Ospiti.Giorgia e Filippo con Sofia hanno poi raggiunto Prezzemolo e i suoi amici, con i quali hanno posato per alcune divertenti foto ricordo per poi andare alla scoperta del Parco e divertirsi a bordo delle tante attrazioni.

