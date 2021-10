Un investimento da oltre 20 milioni di euro per la nuova "dark ride" del parco a tema

(LaPresse) Gardaland si arricchisce di una nuova attrazione: si chiama “Jumanji the adventure”, la nuova “dark ride” del parco divertimenti più famoso d’Italia, la prima in assoluto dedicata al franchise di Jumanji nella penisola. I lavori di costruzioni sono appena iniziati. La prima simbolica pietra del cantiere è stata posata al suolo da alcuni cosplayer, che hanno indossato i panni dei personaggi della saga. “Si tratta di un investimento da oltre 20 milioni di euro per un’attrazione unica al mondo, sia dal punto di vista scenografico che tecnologico” – dichiara in un comunicato stampa l’amministratore delegato di Gardaland Aldo Maria Vigevani – siamo sicuri che saprà creare un grande coinvolgimento emotivo coon il pubblico”. In “Jumanji the adventure”, i visitatori affronteranno la giungla del film a bordo di un veicolo a forma di jeep. Si faranno dunque strada tra ostacoli di ogni tipo, tra cui un gigante di pietra, che tenterà in ogni modo di fermarli.

