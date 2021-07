Secondo appuntamento di "Dialoghi sul Turismo” organizzato da Isnart

Secondo appuntamento di “Dialoghi sul Turismo”, organizzato da Isnart e di cui LaPresse e TTG Italia sono media partner.

I dati dell’Osservatorio sull’economia del turismo delle Camere di Commercio e i nuovi percorsi per accompagnare le imprese nel qualificare la propria offerta da rivolgere alle nuove esigenze del mercato saranno un elemento fondamentale per avviare una riflessione sulle sfide per la ripartenza dell’industria italiana del turismo.

