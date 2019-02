Nunzio apostolico in Francia accusato di molestie sessuali

Avrebbe molestato un funzionario del Comune di Parigi durante una cerimonia di auguri che ha avuto luogo in municipio il 17 gennaio

Il nunzio apostolico in Francia, Luigi Ventura, è oggetto di un'indagine per "aggressioni sessuali" aperta il 24 gennaio dalla procura di Parigi. Lo apprende AFP da una fonte giudiziaria, che conferma quanto riportato inizialmente dal quotidiano Le Monde.

Per Ventura, 74 anni, basato a Parigi dal 2009, secondo fonti concordanti l'accusa è di aver molestato un funzionario del Comune di Parigi durante una cerimonia di auguri che ha avuto luogo in municipio il 17 gennaio, in cui la sindaca di Parigi Anne Hidalgo ha tenuto un discorso di inizio anno davanti a diplomatici, leader religiosi e figure della società civile. Una denuncia è stata presentata dall'ufficio della sindaca il 24 gennaio e questo ha portato all'apertura di un'indagine il giorno dopo, riferisce la fonte giudiziaria.

Stupita la reazione del Vaticano: "La Santa Sede ha appreso a mezzo stampa che è stata avviata una inchiesta da parte delle autorità francesi nei confronti di mons. Luigi Ventura, Nunzio Apostolico a Parigi. La Santa Sede rimane in attesa del risultato delle indagini". E' la dichiarazione del direttore ad interim della Sala Stampa della Santa Sede, Alessandro Gisotti,

