Il Papa ad Assisi, Leone XIV tra i giovani riuniti nella città di San Francesco

Papa Leone XIV si è recato ad Assisi, per una breve visita di un giorno e ha partecipato a un incontro con i giovani riuniti per commemorare l’ottavo centenario della morte di San Francesco, patrono della città.

Era la seconda volta che Leone XIV visitava Assisi: ci era già stato il 20 novembre dello scorso anno, ma solo per poche ore. Nella Basilica di Santa Maria degli Angeli il Papa ha incontrato 2.500 ragazzi che partecipavano al “GO! Incontro della Gioventù Francescana”, organizzato per celebrare l’anniversario. Il grande caldo non li ha fermati.

Leone XIV ha concluso la sua visita con una messa nella basilica, dove durante l’omelia ha esortato tutti i cristiani a diventare “artigiani di pace”.