Alessandra Smerilli, la suora nominata prefetto del Dicastero per lo Sviluppo umano

Suor Alessandra Smerilli è la nuova prefetta del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, nominata da Papa Leone XIV. È la seconda nomina femminile in un ruolo apicale del Pontefice, la terza prefetta in carica. Suor Smerilli assumerà l’incarico il 1° settembre 2026.
Suor Alessandra Smerilli: chi è la nuova prefetta
Economista laureata a Roma Tre e con un dottorato conseguito nel Regno Unito, Alessandra Smerilli è un’accademica salesiana dell’Axilium di Roma. È impegnata sui temi della giustizia sociale, dell’economia civile e dell’inclusione.
Non è il suo primo ruolo di vertice nella politica ecclesiastica: nel 2019 era stata nominata consigliere dello Stato della Città del Vaticano e poi nel 2020 chiamata a coordinare la task-force sezione economia della Commissione vaticana per il Covid-19.
Donne nella Chiesa: chi sono le altre nomine femminili
Suor Smerilli non è la prima nomina femminile di Papa Leone XIV. Il Pontefice aveva già scelto Montse Alvarado, 39enne laica, per assumere le redini del Dicastero per la Comunicazione a partire dal 1° novembre 2026. Con quest’ultimo incarico, sono tre le donne a capo di un dicastero nell’organigramma del vaticano. Già Papa Francesco, infatti, aveva nominato suor Simona Brambilla, dal 6 gennaio 2025, alla guida del Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.