Alessandra Smerilli, la suora nominata prefetto del Dicastero per lo Sviluppo umano

Suor Alessandra Smerilli è la nuova prefetta del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, nominata da Papa Leone XIV. È la seconda nomina femminile in un ruolo apicale del Pontefice, la terza prefetta in carica. Suor Smerilli assumerà l’incarico il 1° settembre 2026.

Suor Alessandra Smerilli: chi è la nuova prefetta

Economista laureata a Roma Tre e con un dottorato conseguito nel Regno Unito, Alessandra Smerilli è un’accademica salesiana dell’Axilium di Roma. È impegnata sui temi della giustizia sociale, dell’economia civile e dell’inclusione.

SistSuor Alessandra Smerilli, a destra, parla con l’ex governatore della California Arnold Schwarzenegger mentre arrivano a una conferenza stampa in Vaticano, martedì 30 settembre 2025, per presentare la conferenza “Raising Hope for Climate Justice”, promossa dal Movimento Laudato Si’ (Sia lodato), ispirato all’omonima enciclica del defunto Papa Francesco. (AP Photo/Gregorio Borgia)

Non è il suo primo ruolo di vertice nella politica ecclesiastica: nel 2019 era stata nominata consigliere dello Stato della Città del Vaticano e poi nel 2020 chiamata a coordinare la task-force sezione economia della Commissione vaticana per il Covid-19.

Donne nella Chiesa: chi sono le altre nomine femminili

Suor Smerilli non è la prima nomina femminile di Papa Leone XIV. Il Pontefice aveva già scelto Montse Alvarado, 39enne laica, per assumere le redini del Dicastero per la Comunicazione a partire dal 1° novembre 2026. Con quest’ultimo incarico, sono tre le donne a capo di un dicastero nell’organigramma del vaticano. Già Papa Francesco, infatti, aveva nominato suor Simona Brambilla, dal 6 gennaio 2025, alla guida del Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.