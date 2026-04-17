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venerdì 17 aprile 2026

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Papa Leone XIV in Camerun, oggi messa per 600mila persone a Douala 

Papa Leone XIV in Camerun, oggi messa per 600mila persone a Douala 
Foto Vatican Media/LaPresse
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Quinto giorno in Africa per il Pontefice

Inizia il quinto giorno del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Africa. Il Pontefice oggi si recherà a Douala, in Camerun, dove in mattinata, alle ore 11:30 italiane, presiederà una messa a cui sono attese 600mila persone. Nel pomeriggio il Papa rientrerà nella capitale Yaoundé dove incontrerà il mondo dell’Università.

“Obbedire a Dio rende liberi e rende costruttori di pace”

“Obbedire a Dio non è un atto di sottomissione che ci opprime o annulla la nostra libertà; al contrario, l’obbedienza a Dio ci rende liberi, perché significa affidare la nostra vita a lui e lasciare che sia la sua parola a ispirare il nostro modo di pensare e di agire”, ha detto giovedì il Santo Padre nel corso dell’omelia della messa presieduta all’aeroporto di Bamenda, in Camerun. “Chi obbedisce a Dio prima che agli uomini e al modo di pensare umano e terreno, ritrova la propria libertà interiore, riesce a scoprire il valore del bene e a non rassegnarsi al male, riscopre la via della vita, diventa costruttore di pace e di fraternità“, ha detto ancora il Papa.

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