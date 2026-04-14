Papa Leone XIV in Algeria, il monito: “Potere sia mezzo per bene comune, no all’autoesaltazione” – La diretta

Inizia il secondo giorno del viaggio apostolico in Africa di Papa Leone XIV. Prevost, anche oggi sarà in Algeria e si recherà ad Annaba, l’antica Ippona, nei luoghi dove Sant’Agostino, padre spirituale del Pontefice, è stato vescovo tra la fine del 300 e il 430 d.C.
Il Papa poi compirà una visita presso la Casa di accoglienza delle Piccole Sorelle dei Poveri e una visita a una casa di accoglienza per anziani. Dopo un pranzo con la comunità agostiniana, il Papa, nel primo pomeriggio, presiederà la messa nella Basilica di Sant’Agostino. Sono presenti circa 1.500 fedeli.
Intanto il vicepresidente Usa JD Vance è tornato sullo scontro tra Trump e Leone XIV, sostenendo che il presidente Trump “deve tutelare gli interessi degli Stati Uniti. Credo che in alcuni casi sarebbe meglio che il Vaticano si attenesse alle questioni morali, a ciò che accade nella Chiesa cattolica, lasciando che sia il presidente a dettare la politica pubblica americana”, ha detto Vance in un’intervista a Fox News.
“Il cuore del nostro Padre non è con i malvagi, con i prepotenti, con i superbi”. Lo ha detto Papa Leone XIV nel corso della visita alla Casa di accoglienza per anziani delle Piccole Sorelle dei Poveri ad Annaba, in Algeria dove il Pontefice si è recato dopo aver visitato i luoghi di Sant’Agostino d’Ippona.
Papa Leone XIV, nel sito archeologico di Ippona, in Algeria, sui luoghi di Sant’Agostino ha piantato un albero di ulivo. Il Pontefice nel compiere il gesto si è sporcato le mani di terra e per questo ha poi impiegato alcuni istanti a pulire le mani.
Papa Leone XIV è ad Annaba, l’antica Ippona, in Algeria, nei luoghi dove il suo padre spirituale sant’Agostino è stato vescovo tra la fine del 300 e il 430 d.C. Il Pontefice visita il sito archeologico, al termine del percorso deporrà una corona di fiori in memoria di Sant’Agostino, che per più di trent’anni fu vescovo della città romana, e si raccoglierà in preghiera.
“Un ordine internazionale giusto e stabile non può emergere dal semplice equilibrio di potere o da una logica puramente tecnocratica. La concentrazione del potere tecnologico, economico e militare in poche mani minaccia sia la partecipazione democratica tra i popoli sia la concordia internazionale”. Lo scrive Papa Leone XIV in un messaggio inviato ai ai partecipanti alla Sessione Plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali che si tiene dal 14 al 16 aprile. “Quando le potenze terrene minacciano la tranquillitas ordinis, la classica definizione agostiniana di pace, – scrive ancora il Papa -dobbiamo trarre speranza dal Regno di Dio che, pur non essendo di questo mondo, fa luce sugli affari di questo mondo e ne rivela il significato escatologico. In questa prospettiva di fede, ci viene ricordato che l’onnipotenza di Dio si manifesta soprattutto nella misericordia e nel perdono. Il potere divino non domina, ma invece guarisce e restaura. È proprio questa logica della carità che deve animare la storia, poiché l’attività umana ispirata dalla carità contribuisce a plasmare la ‘città terrena’ nell’unità e nella pace, rendendola – seppur imperfettamente – un’anticipazione e una prefigurazione della ‘Città di Dio’. Tale fede rafforza la nostra determinazione a costruire una cultura di riconciliazione capace di superare le insidie dell’indifferenza e dell’impotenza”.
“La democrazia rimane sana solo quando radicata nella legge morale e in una vera visione della persona umana. Priva di questa base, rischia di diventare o una tirannia maggioritaria o una maschera per il dominio delle élite economiche e tecnologiche”. Lo scrive Papa Leone XIV in un messaggio inviato ai partecipanti alla sessione plenaria della Pontificia Accademia delle scienze sociali, che si tiene dal 14 al 16 aprile. Il messaggio, datato 1 aprile, è stato diffuso oggi dalla sala stampa della Santa Sede.
La temperanza è essenziale “per l’uso legittimo dell’autorità, poiché la vera temperanza limita un’autoesaltazione eccessiva e funge da barriera contro l’abuso di potere”. Lo scrive Papa Leone XIV in un messaggio inviato ai partecipanti alla sessione plenaria della Pontificia Accademia delle scienze sociali. Il Papa nel testo sottolinea che il potere non è “un fine in sé”, ma è “un mezzo ordinato verso il bene comune. Ciò implica che la legittimità dell’autorità non dipenda dall’accumulo di forza economica o tecnologica, ma dalla saggezza e dalla virtù con cui essa viene esercitata”.