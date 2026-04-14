Papa Leone XIV in Algeria, il monito: “Potere sia mezzo per bene comune, no all’autoesaltazione” – La diretta

Inizia il secondo giorno del viaggio apostolico in Africa di Papa Leone XIV. Prevost, anche oggi sarà in Algeria e si recherà ad Annaba, l’antica Ippona, nei luoghi dove Sant’Agostino, padre spirituale del Pontefice, è stato vescovo tra la fine del 300 e il 430 d.C.

Il Papa poi compirà una visita presso la Casa di accoglienza delle Piccole Sorelle dei Poveri e una visita a una casa di accoglienza per anziani. Dopo un pranzo con la comunità agostiniana, il Papa, nel primo pomeriggio, presiederà la messa nella Basilica di Sant’Agostino. Sono presenti circa 1.500 fedeli.

Intanto il vicepresidente Usa JD Vance è tornato sullo scontro tra Trump e Leone XIV, sostenendo che il presidente Trump “deve tutelare gli interessi degli Stati Uniti. Credo che in alcuni casi sarebbe meglio che il Vaticano si attenesse alle questioni morali, a ciò che accade nella Chiesa cattolica, lasciando che sia il presidente a dettare la politica pubblica americana”, ha detto Vance in un’intervista a Fox News.