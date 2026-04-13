Papa Leone XIV in Algeria: “Futuro appartiene a donne e uomini di pace”

Papa Leone XIV è arrivato lunedì in Algeria per la prima visita papale in assoluto e ha invocato il prevalere della pace in tutte le nazioni, in un viaggio oscurato dalla guerra tra Stati Uniti e Israele in Iran e da uno straordinario attacco contro Leone da parte del presidente Donald Trump. “So quanto sia difficile perdonare. Tuttavia, mentre i conflitti continuano a moltiplicarsi in tutto il mondo, non possiamo aggiungere risentimento su risentimento, generazione dopo generazione”, ha detto il Pontefice parlando alla folla dopo aver deposto una corona di fiori al Monumento ai Martiri. Poi il Papa ha aggiunto: “Il futuro appartiene agli uomini e alle donne di pace”.