Algeria, Papa Leone XIV accolto dal presidente Tebboune

Papa Leone XIV è arrivato all’aeroporto ‘Houari Boumédiène’ di Algeri, in Algeria, per la prima tappa del viaggio apostolico in Africa. L’aereo con a bordo il Pontefice è atterrato alle ore intorno alle ore 11. All’arrivo il Papa è stato accolto dal Presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune. Una bambina ha offerto dei fiori a Leone XIV. Dopo gli inni, l’Onore alle Bandiere, la Guardia d’Onore e la presentazione delle rispettive Delegazioni, il Papa è stato accompagnato al Salon d’Honneur per un breve incontro privato con il Presidente della Repubblica.