Ucraina, Papa Leone: “Scongiurare una nuova corsa agli armamenti”

“La situazione attuale esige di fare tutto il possibile per scongiurare una nuova corsa agli armamenti che minaccia ulteriormente la pace tra le Nazioni. E’ quantomai urgente sostituire la logica della paura e della diffidenza con un’etica condivisa, capace di orientare le scelte verso il bene comune e di rendere la pace un patrimonio custodito da tutti”. Così Papa Leone XIV chiudendo l’udienza generale del mercoledì. Al termine dell’udienza generale, il Papa ha rivolto “un pressante invito” a “non lasciar cadere” il “trattato New Start” sottoscritto da Usa e Russia nel 2010.