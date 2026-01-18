L'appello del Papa per la pace in Congo: "Si cerchi il dialogo"

“Desidero ricordare in particolare le grandi difficoltà che soffre la popolazione dell’Est della Repubblica Democratica del Congo, costretta a fuggire dal proprio Paese specialmente verso il Burundi a causa della violenza e ad affrontare una grave crisi umanitaria. Preghiamo affinché tra le parti in conflitto prevalga sempre il dialogo per la riconciliazione e la pace”. Così Papa Leone XIV a margine dell’Angelus in Piazza San Pietro. Il Papa ha poi ricordato il suo pensiero anche per “le vittime delle inondazioni che negli scorsi giorni hanno colpito l’Africa meridionale”.