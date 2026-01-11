Papa Leone XIV: “In Iran si coltivino dialogo e pace”

Papa Leone XIV durante l’Angelus in piazza San Pietro rivolge il suo pensiero all’Iran scosso dalle proteste contro il regime, represse duramente. “Il mio pensiero si rivolge a quanto sta accadendo in questi giorni in Medioriente, in particolare in Iran e Siria, dove persistenti tensioni stanno provocando la morte di molte persone. Auspico e prego che si coltivi con pazienza il dialogo e la pace, perseguendo il bene comune dell’intera società”, le parole di Prevost, che allarga lo sguardo anche alla Siria, dove nella notte si sono registrati raid Usa contro l’Isis.

Prevost: “In Ucraina attacchi gravi contro la popolazione civile”

Il Papa ha fatto anche un appello per l’Ucraina. “In Ucraina nuovi attacchi particolarmente gravi, indirizzati soprattutto a infrastrutture energetiche, proprio mentre il freddo si fa più duro, colpiscono pesantemente la popolazione civile. Prego per chi soffre e rinnovo l’appello a cessare le violenze e ad intensificare gli sforzi per arrivare alla pace”, ha affermato il Santo Padre.