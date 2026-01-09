Papa Leone XIV: "Guerra è tornata di moda, dilaga fervore bellico"

“La guerra è tornata di moda e un fervore bellico sta dilagando”. Lo ha detto Papa Leone XIV nel corso degli auguri per il nuovo anno ai membri del Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede. “È stato infranto il principio, stabilito dopo la Seconda guerra Mondiale, che proibiva ai Paesi di usare la forza per violare i confini altrui – ha sottolineato il Pontefice -. Non si ricerca più la pace in quanto dono e bene desiderabile in sé ‘nel perseguimento di un ordine voluto da Dio, che comporta una giustizia più perfetta tra gli uomini’, ma la si ricerca mediante le armi, quale condizione per affermazione di un proprio dominio. Ciò compromette gravemente lo stato di diritto, che è alla base di ogni pacifica convivenza civile”.