Vaticano, un nuovo pastorale papale per Leone XIV

Come riporta l’ufficio delle celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice, Prevost ha usato il pastorale il 6 gennaio 2026, solennità dell‘Epifania del Signore, chiusura della Porta Santa della Basilica di San Pietro e conclusione del Giubileo ordinario 2025. “Il nuovo pastorale papale – si legge sul sito – usato da papa Leone XIV si pone in continuità con quelli di cui si sono serviti i suoi predecessori, unendo la missione di annunciare il mistero di amore espresso da Cristo sulla croce con la sua manifestazione gloriosa nella risurrezione.

Il mistero pasquale, centro gravitazionale dell’annuncio apostolico, diventa così motivo di speranza per l’umanità, perché la morte ormai non ha più alcun potere sull’uomo, in quanto ciò che Cristo ha assunto lo ha anche redento. Il pastorale di Leone XIV, che richiama nello stile quello scorzelliano, presenta il Cristo non più vincolato dai chiodi della Passione, ma con il suo corpo glorificato nell’atto di ascendere al Padre. Come nelle apparizioni del Risorto, esso presenta ai suoi le piaghe della croce, come segni luminosi di vittoria che pur non cancellando il dolore umano, lo trasfigura in un’alba di vita divina”.