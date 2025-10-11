Tutte le visite dei Papi al Quirinale: storia di incontri con i presidenti della Repubblica

Da Pio XII fino a Papa Francesco, 11 momenti iconici tra Colle e Vaticano. Ora tocca a Mattarella e Leone XIV

La prima volta di Papa Leone XIV al Quirinale. Come confermato questa mattina dalla Sala Stampa della Santa Sede, il Pontefice martedì si recherà in visita ufficiale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

I Papi al Quirinale: una lunga storia di incontri

Nella storia sono diversi i Pontefici che si sono recati in visita al Quirinale. Il primo fu Pio XII il 28 dicembre 1939, quando l’Italia non era ancora una Repubblica: il Pontefice allora ricambiò la visita di re Vittorio Emanuele III, che sette giorni prima si era recato in Vaticano.

San Giovanni XXIII il primo dopo la nascita della Repubblica

Il primo a salire al Colle dopo la nascita della Repubblica è stato San Giovanni XXIII l’11 maggio 1963. Passaggi al Colle anche per Paolo VI, San Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Papa Francesco, l’ultima volta nel 2017.

Undici visite dei Papi al Quirinale

Complessivamente, a oggi, sono state 11 le volte dei Papi al Quirinale, 10 le visite dei Pontefici ai Presidenti della Repubblica.

Leone XIV e Mattarella: già diversi incontri in Vaticano

In questi cinque mesi di Pontificato, sono state diverse le occasioni di incontro tra il Papa e il Capo dello Stato. Incontri che si sono tenuti tutti in Vaticano.

Dal 18 maggio alla canonizzazione: i precedenti incontri

Il primo il 18 maggio, il giorno della messa di inizio Pontificato. Altro faccia a faccia tra i due il 6 giugno, in occasione della prima visita di Mattarella al nuovo Pontefice.

Altro momento di incontro lo scorso 7 settembre, in occasione della canonizzazione dei Beati Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis.

In mezzo, un telegramma inviato dal Pontefice in occasione del compleanno del Presidente della Repubblica a luglio. Lo scorso settembre, invece, è stato Mattarella a inviare un telegramma al Papa in occasione dei 70 anni del Pontefice. In quell’occasione il Presidente della Repubblica ha espresso “l’auspicio” di poter ricevere “presto” il Papa “al Palazzo del Quirinale”.