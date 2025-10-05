Papa Leone XIV presiede il giuramento delle nuove Guardie Svizzere

Papa Leone XIV ha presieduto la cerimonia di giuramento di 27 nuove Guardie Svizzere, evento solenne e ricco di tradizione che si è svolto nel cortile del Palazzo Apostolico. Seduto su un trono, il Santo Padre ha assistito al giuramento dei giovani in uniforme giallo-blu-rossa, che hanno promesso di difenderlo “con tutte le forze, fino al sacrificio della vita, se necessario”.

È la prima volta dal 1968 che un pontefice presenzia alla cerimonia. Il comandante, colonnello Christoph Graf, ha sottolineato l’eccezionalità dell’evento, alla presenza anche del presidente svizzero Keller-Sutter. Il corpo lancia intanto una campagna per reclutare nuove leve e ristrutturare le caserme. Nel suo saluto, Prevost ha ringraziato le Guardie, definendole un esempio di disciplina, fede e servizio per tutti i giovani di oggi.