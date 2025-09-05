Papa Leone accarezza e nutre due cavalli

(LaPresse) – Venerdì Papa Leone XIV ha inaugurato Borgo Laudato Si, un progetto ecologico nei giardini di Castel Gandolfo. Durante la visita ha nutrito i pesci, accarezzato cavalli e esplorato i vigneti biologici. Il borgo, esteso su 55 acri, promuove agricoltura sostenibile, educazione ambientale e formazione professionale. L’iniziativa segue gli insegnamenti di Papa Francesco sulla cura del creato.

ARCHIVE CUSTOMERS ONLY: VATICAN MEDIA MATERIAL REQUIRES CLEARANCE FROM THE VATICAN ON A CASE-BY-CASE BASIS. PLEASE CONTACT YOUR SALES REPRESENTATIVE.