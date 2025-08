Giubileo dei Giovani, un milione di pellegrini verso Tor Vergata. Leone XIV: “Per me è un privilegio”

Hanno già iniziato a raggiungere il prato di Tor Vergata a Roma, a migliaia, i pellegrini che questa sera, sabato, incontreranno Papa Leone XIV nella veglia di preghiera del Giubileo dei Giovani 2025. Ingenti le misure di sicurezza, un elicottero sorvola l’area. Sono attesi un milione di giovani in totale.

Papa Leone XIV: “Un privilegio poter partecipare in questa missione”

Prima della veglia, in mattinata, il Pontefice ha incontrato in udienza gli artisti che animeranno l’incontro dei giovani. “Ho voluto avere questo piccolo incontro, diciamo famigliare – ha detto il Papa – con voi proprio questa mattina, sapendo della bellezza, dell’arte, della musica, di tutti i vostri talenti che offrite a questo grande pubblico che abbiamo a Roma in questi giorni. Più di mezzo milione, dicono, forse un milione di giovani che sono venuti da tanti Paesi del mondo. Per me è un privilegio, è una benedizione poter partecipare in questa missione, in questo servizio, come Vescovo di Roma, come Santo Padre, conoscendo soprattutto la fede, l’entusiasmo e la gioia che condividiamo e che dà voce a quello che abbiamo nel nostro cuore, e che è soprattutto il desiderio di trovare la felicità, la gioia, l’amore; di sperimentare la fede anche con i doni che il Signore ci ha dato: la musica, il ballo e tante forme artistiche che voi condividerete questo pomeriggio con i giovani. È veramente un dono per noi tutti e per tutta la Chiesa, e vi ringrazio sinceramente. Grazie a voi per questo momento e chiedo a Dio che vi benedica e vi aiuti ad accompagnare questi giovani che hanno anche tanto bisogno di trovare la vera gioia, la vera felicità che troviamo tutti in Gesù Cristo. Auguri a voi e tante grazie!”.