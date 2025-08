Giubileo Giovani: aperti varchi in area GMG Tor Vergata

Il taglio del nastro per l’avvio dei controlli e dei varchi che consentono l’accesso ai settori allestiti all’interno dell’area riservata nella spianata di Tor Vergata in occasione del Giubileo dei Giovani è scattato alle 9 di questa mattina, come da programma, con la stretta di mano del Prefetto, del Questore e dei Comandanti Provinciali agli uomini in campo per garantire il buon andamento del Grande Evento.

Dalla mezzanotte il dispositivo di sicurezza pianificato dalla Questura ha maturato la proiezione massima con il presidio di tutti i siti sensibili e la vigilanza di tutti gli itinerari pedonali che consentono di raggiungere i settori.

Forze di polizia, Protezione civile, steward, Vigili del fuoco e Ares 118 hanno dato vita al sistema sicurezza, accogliendo i pellegrini pronti ad attendere le liturgie che saranno celebrate a partire da questa sera dal Santo Padre.