Giubileo Giovani 2025, Papa agli influencer: “Pace deve essere annunciata in ogni luogo”

Papa Leone XIV nella Basilica di San Pietro in Vaticano ha celebrato la messa per il Giubileo dei Giovani nella giornata dedicata agli influencer e ai missionari digitali. Prevost è stato accolto dal calore dei presenti e poi ha tenuto un discorso: “Quanto abbiamo bisogno di pace in questo nostro tempo dilaniato dall’inimicizia e dalle guerre”, ha detto il Santo Padre incontrando gli influencer cattolici.

Prevost: “Abbiamo bisogno di discepoli missionari”

“La pace ha bisogno di essere cercata, annunciata, condivisa in ogni luogo; sia nei drammatici luoghi di guerra, sia nei cuori svuotati di chi ha perso il senso dell’esistenza e il gusto dell’interiorità, della vita spirituale. E oggi, forse più che mai, abbiamo bisogno di discepoli missionari che portino nel mondo il dono del Risorto; che diano voce alla speranza che ci dà Gesù Vivo, fino agli estremi confini della terra; che arrivino dovunque ci sia un cuore che aspetta, un cuore che cerca, un cuore che ha bisogno. Sì, fino ai confini della terra, ai confini esistenziali dove non c’è speranza”.

Papa: “Riparate reti e vincete fake news“

Un appello a riparare “le reti” e a essere “agenti di comunione, capaci di rompere le logiche della divisione e della polarizzazione; dell’individualismo e dell’egocentrismo. Siate centrati su Cristo, per vincere le logiche del mondo, delle fake news, della frivolezza, con la bellezza e la luce della Verità”. Lo ha detto Papa Leone XIV agli influencer cattolici. La necessita, per Prevost, oggi è quella di “costruire altre reti: reti di relazioni, reti d’amore, reti di condivisione gratuita, dove l’amicizia sia profonda. Reti dove si possa ricucire ciò che si è spezzato, dove si possa guarire dalla solitudine, non contando il numero dei follower, ma sperimentando in ogni incontro la grandezza infinita dell’amore. Reti che danno spazio all’altro più che a se stessi, dove nessuna ‘bolla’ possa coprire le voci dei più deboli. Reti che liberano, che salvano. Reti che ci fanno riscoprire la bellezza di guardarci negli occhi. Reti di verità. Così, ogni storia di bene condiviso sarà il nodo di un’unica, immensa rete: la rete delle reti, la rete di Dio”. Alla fine il Papa ha ringraziato i presenti per la “testimonianza” offerta e prima di congedarsi si è fermato con alcuni presenti tra sorrisi e strette di mano.