Papa Leone XIV ha accolto in udienza politici di tutto il mondo, tra cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente della Camera Lorenzo Fontana, in occasione del Giubileo dei Governanti in Vaticano.

Proprio alla presidente si è rivolto il Pontefice iniziando il discorso. Migliaia di governanti provenienti da tutto il mondo hanno poi attraversato la Porta Santa della Basilica di San Pietro.

