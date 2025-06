Il Pontefice: "Impegno urgente a sostegno della pace"

Papa Leone XIV ha incontrato sabato nel Palazzo Apostolico Vaticano il presidente argentino Javier Milei, accompagnato dalla compagna Fatima Florez. I due si sono scambiati alcuni doni.

Secondo una nota della Sala stampa vaticana, Papa Leone XIV e Milei hanno discusso “di temi di interesse comune, come il progresso socio-economico, la lotta alla povertà e l’impegno per la coesione sociale”, e particolare attenzione è stata riservata ai conflitti in corso “rilevando l’importanza di un impegno urgente a sostegno della pace”.

Dopo l’incontro con Papa Leone, il presidente argentino ha incontrato il cardinale Segretario di Stato vaticano Pietro Parolin, accompagnato dal reverendo mons. Miroslaw Wachowski, Sottosegretario per i Rapporti con gli Stati. Dopo la sua visita in Italia, Milei proseguirà il suo tour europeo in Spagna e Francia.

