Il commento del presidente della Cei dopo la messa di inizio Pontificato

“Siamo in buone mani perché per principio i Papi sono sempre buoni e poi bellissimo discorso, un impegno per tutti nel segno dell’unità e dell’amore”. È il commento del cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei, lasciando il Vaticano dopo la messa di inizio Pontificato di Papa Leone XIV e l’omelia in cui il Santo Padre ha spiegato le linee guida del suo papato.

