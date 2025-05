Il Pontefice ha ricevuto anche la presidente del Perù Boluarte

Papa Leone XIV ha incontrato domenica il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la presidente peruviana Dina Boluarte dopo la sua messa inaugurale in piazza San Pietro. Si stima che circa 200.000 pellegrini abbiano partecipato alla messa che ha aperto ufficialmente il pontificato di Leone. Un rigoroso protocollo diplomatico ha dettato la disposizione dei posti alla messa inaugurale, con sia gli Stati Uniti che il Perù che hanno ottenuto posti in prima fila grazie alla doppia cittadinanza di Leone XIV. Vance, un convertito cattolico che ha avuto problemi con Francesco riguardo ai piani di deportazione di massa dei migranti dell’amministrazione Trump, è stato raggiunto dal segretario di Stato americano Marco Rubio, arrivato a Roma in anticipo per cercare di portare avanti i colloqui di pace tra Russia e Ucraina. Boluarte era uno dei capi di Stato presenti, insieme a Zelensky. Il Papa ha espresso la speranza che i negoziati portino ad una “pace giusta e duratura” in Ucraina prima di incontrare Zelensky nell’ufficio di Paolo IV in Vaticano.

