Il gruppo composto da sacerdoti e suore che insegnano nelle scuole di tutto il mondo

“I giovani del nostro tempo, come quelli di ogni epoca, sono un vulcano di vita, energia, sentimenti e idee. Lo dimostrano le cose meravigliose che riescono a fare in tanti campi diversi. Tuttavia, hanno anche bisogno di aiuto per crescere in armonia, per sviluppare questa ricchezza e per superare ciò che, anche se in modo diverso rispetto al passato, può ancora ostacolare il loro sano sviluppo”. Lo ha detto Papa Leone XIV ai Fratelli delle Scuole Cristiane.

“Pensiamo all’isolamento causato da modelli relazionali sempre più caratterizzati da superficialità, individualismo e instabilità emotiva; alla diffusione di modelli di pensiero indeboliti dal relativismo; alla prevalenza di ritmi e stili di vita in cui non c’è spazio sufficiente per l’ascolto, la riflessione e il dialogo, a scuola, in famiglia, a volte tra i coetanei stessi, con conseguente solitudine”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata