Il Pontefice ha affermato che la Santa Sede è pronta ad "aiutare a riunire i nemici, faccia a faccia"

Papa Leone XIV nel corso dell’udienza in Vaticano con i fedeli delle Chiese orientali, provenienti da ogni parte del mondo, ha promesso di impegnarsi con “ogni sforzo” per lavorare per la pace in Medio Oriente e in Ucraina e per promuovere attivamente la spiritualità e le tradizioni delle Chiese di rito orientale, decimate da anni di conflitti e persecuzioni.

Nel suo discorso, Leone ha riconosciuto che molti cattolici di rito orientale sono stati costretti a fuggire dalla loro patria a causa della “guerra e delle persecuzioni, dell’instabilità e della povertà”, e ha anche sostenuto che il Vaticano è pronto “ad aiutare a riunire i nemici, faccia a faccia”.

