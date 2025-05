Il Pontefice incontra gli operatori dei media e chiede il rilascio dei giornalisti incarcerati

Papa Leone XIV ha chiesto il rilascio dei giornalisti incarcerati e ha affermato il “dono prezioso della libertà di parola e di stampa” durante un’udienza con alcuni dei 6.000 giornalisti arrivati a Roma. Il Pontefice ha ricevuto una standing ovation al suo ingresso nell’auditorium vaticano e ha aperto l’incontro con alcune parole in inglese, scherzando sul fatto che se alla fine la folla fosse stata ancora sveglia e avesse applaudito, sarebbe stato più importante dell’ovazione che lo aveva accolto. “Buongiorno e grazie per questa splendida accoglienza”, ha detto. “Dicono che quando si applaude all’inizio non ha molta importanza. Se alla fine sarete ancora svegli e vorrete applaudire, vi ringrazierò di cuore”, ha concluso.

