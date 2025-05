Fedeli in attesa della prima preghiera Regina Coeli di Leone XIV

Il comignolo della Cappella Sistina, utilizzato per segnalare l’elezione del nuovo Papa, è stato smantellato dai vigili del fuoco. Intanto fedeli continuano ad affollare Piazza San Pietro in attesa della prima preghiera Regina Coeli di Papa Leone XIV. I cardinali hanno attraversato la piazza per incontrare il pontefice sabato nella Sala Clementina.

