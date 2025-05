In Piazza del Popolo si susseguono bande musicali provenienti da diversi Paesi

In occasione dell’anno giubilare, fa tappa in diverse piazze di Roma il ‘Giubileo delle bande e dello spettacolo popolare‘. In particolare, da stamattina in Piazza del Popolo, uno dei luoghi più interessati dalla serie di eventi, si susseguono bande musicali provenienti da diversi Paesi. Grandi e piccini si alternano per suonare sotto l’obelisco, in una cornice di pubblico e scenografica spettacolare.

