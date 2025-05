La foto di Prevost campeggia nei corridoi della Cappella di Santa Monica vicino San Pietro

Andrés Felipe Romero viene dalla Colombia e fa parte dei frati agostiniani che ieri hanno esultato in tutto il mondo per l’elezione a Pontefice per la prima volta di un membro del loro ordine: Robert Francis Prevost, Papa Leone XIV. Ma Romero non è un agostiniano qualunque, quando è arrivato a Roma per studiare teologia biblica nel 2023 ha lavorato a stretto contatto con Prevost fresco di nomina cardinalizia. Lo racconta ai microfoni di Lapresse dalla Cappella di Santa Monica, a due passi dal Vaticano, che era la chiesa di rappresentanza di Robert Francis Prevost da cardinale. Nominato porporato nel 2023 da Papa Francesco, la foto di Prevost campeggia ancora nei corridoi della chiesetta vicino San Pietro che frate Romero mostra orgoglioso. “Ricordo di averlo incontrato dieci giorni dopo la sua nomina e gli ho chiesto come si sente? La risposta mi è piaciuta un sacco. Mi ha detto: io mi sento sempre piccolo di fronte a queste cariche della Chiesa. L’importante è chiedere ogni giorno in ginocchio al Signore la forza”. E sul carattere e le abitudini di Prevost aggiunge: “Lui è un uomo molto tranquillo. Non è una persona che si dispera. L’ho visto emozionato ieri all’affaccio ma anche tranquillo. Gli piaceva guidare la propria macchina. Una macchina molto semplice”.

